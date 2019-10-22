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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 553.748.162 Garanti Bankası 296.462.297 Akbank 223.319.

22.10.2019 14:22Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları553.748.162
Garanti Bankası296.462.297
Akbank223.319.869
Koza Madencilik171.078.142
İş Finansal Kiralama147.415.314
ASELSAN132.203.432
Tüpraş126.509.148
Pegasus117.487.051
Doğuş Otomotiv114.251.953
Petkim100.600.161
Ereğli Demir Çelik89.053.727
İpek Doğal Enerji76.893.447
Alarko Holding75.528.864
Türk Telekom60.054.954
Trakya Cam58.122.037
Sabancı Holding51.498.466
İş Bankası (C)46.819.284
Afyon Çimento46.180.447
Kardemir (D)44.885.050
Halkbank44.507.742
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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