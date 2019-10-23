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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 777.822.575 Garanti Bankası 266.911.467 Akbank 239.318.

23.10.2019 14:24Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları777.822.575
Garanti Bankası266.911.467
Akbank239.318.698
Doğuş Otomotiv198.416.743
Kardemir (D)196.030.074
ASELSAN172.784.768
İş Fin.Kir.151.526.012
Pegasus132.843.572
Koza Madencilik127.406.177
Ereğli Demir Çelik111.541.208
Tüpraş110.503.330
Halkbank84.580.231
Petkim72.463.197
Emlak Konut GMYO71.477.713
ICBC Turkey Bank70.321.834
İpek Doğal Enerji66.715.707
Vakıflar Bankası63.778.555
Sasa Polyester58.783.091
İş Bankası (C)56.425.423
İhlas Gayrimenkul52.114.566
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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