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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 532.185.552 Garanti Bankası 323.164.977 Akbank 285.414.

24.10.2019 14:25Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları532.185.552
Garanti Bankası323.164.977
Akbank285.414.035
ASELSAN199.510.287
İş Fin.Kir.140.240.546
Petkim139.208.633
Ereğli Demir Çelik136.377.222
Kardemir (D)132.026.773
Halkbank126.646.279
Tüpraş105.098.476
Pegasus100.538.901
Çemaş Döküm94.048.998
Vakıflar Bankası86.378.965
Koza Madencilik80.457.554
İpek Doğal Enerji69.056.293
Turkcell68.849.229
İş Bankası (C)66.641.218
Bim Mağazalar66.029.082
Doğuş Otomotiv65.794.321
Tukaş45.283.731
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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