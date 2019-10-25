Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 436.739.407 ASELSAN 283.872.662 Garanti Bankası 218.670.309 Akbank 132.132.605 Tüpraş 127.893.234 Petkim 112.891.766 İş Fin.Kir. 106.883.216 Ereğli Demir Çelik 95.583.240 Kardemir (D) 82.527.293 İhlas Gayrimenkul 73.111.156 Tekfen Holding 71.881.378 Koza Madencilik 64.852.461 Vestel 61.172.204 İpek Doğal Enerji 49.877.884 Fenerbahçe Futbol 48.130.526 Sasa Polyester 47.407.162 Pegasus 45.970.114 Halkbank 38.905.196 Türk Telekom 32.524.390 Emlak Konut GMYO 28.720.122

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)