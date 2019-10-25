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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 436.739.407 ASELSAN 283.872.662 Garanti Bankası 218.670.

25.10.2019 14:30Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları436.739.407
ASELSAN283.872.662
Garanti Bankası218.670.309
Akbank132.132.605
Tüpraş127.893.234
Petkim112.891.766
İş Fin.Kir.106.883.216
Ereğli Demir Çelik95.583.240
Kardemir (D)82.527.293
İhlas Gayrimenkul73.111.156
Tekfen Holding71.881.378
Koza Madencilik64.852.461
Vestel61.172.204
İpek Doğal Enerji49.877.884
Fenerbahçe Futbol48.130.526
Sasa Polyester47.407.162
Pegasus45.970.114
Halkbank38.905.196
Türk Telekom32.524.390
Emlak Konut GMYO28.720.122
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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