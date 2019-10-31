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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 331.091.334 Fenerbahçe Futbol 190.939.983 Akbank 155.356.

31.10.2019 14:20Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları331.091.334
Fenerbahçe Futbol190.939.983
Akbank155.356.881
Ereğli Demir Çelik137.217.284
Garanti Bankası132.357.572
İş Finansal Kiralama100.744.623
ASELSAN100.625.192
Koza Madencilik87.955.968
Doğuş Otomotiv77.619.861
İpek Doğal Enerji70.164.055
Sasa Polyester61.116.489
Pegasus59.790.209
Tekfen Holding58.260.224
Bera Holding57.270.189
Kardemir (D)49.784.403
Petkim48.348.321
Koza Altın46.674.863
Sabancı Holding45.544.204
Turkcell43.133.235
Tüpraş38.159.194
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Ekonomi

Kaynak: AA

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