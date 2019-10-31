Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 331.091.334 Fenerbahçe Futbol 190.939.983 Akbank 155.356.881 Ereğli Demir Çelik 137.217.284 Garanti Bankası 132.357.572 İş Finansal Kiralama 100.744.623 ASELSAN 100.625.192 Koza Madencilik 87.955.968 Doğuş Otomotiv 77.619.861 İpek Doğal Enerji 70.164.055 Sasa Polyester 61.116.489 Pegasus 59.790.209 Tekfen Holding 58.260.224 Bera Holding 57.270.189 Kardemir (D) 49.784.403 Petkim 48.348.321 Koza Altın 46.674.863 Sabancı Holding 45.544.204 Turkcell 43.133.235 Tüpraş 38.159.194

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)