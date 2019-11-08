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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 958.830.916 ICBC Turkey Bank 299.446.879 Aselsan 281.

08.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:22 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 958.830.916
ICBC Turkey Bank 299.446.879
Aselsan 281.995.666
Petkim 189.715.047
Garanti Bankası 186.307.427
Kardemir (D) 145.427.214
Akbank 134.033.359
Ereğli Demir Çelik 127.056.729
Tüpraş 112.569.265
İş Fin.Kir. 101.697.781
Alarko Holding 95.051.265
Koza Madencilik 91.490.693
Şişe Cam 86.795.028
Pegasus 82.701.507
Türk Telekom 81.176.350
Beşiktaş Futbol Yat. 78.502.901
Sabancı Holding 75.949.218
T. Halk Bankası 69.913.953
Güneş Sigorta 67.031.838
İpek Doğal Enerji 58.651.047

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Industrial and Commercial Bank of China, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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