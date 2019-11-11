Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 651.837.357 Petkim 235.648.645 Koza Madencilik 212.533.547 Aselsan 187.853.555 T. Halk Bankası 161.498.710 Bim Mağazalar 134.560.572 İpek Doğal Enerji 124.080.911 Koza Altın 116.171.642 Garanti Bankası 115.462.096 Ereğli Demir Çelik 104.081.045 Akbank 103.376.555 Kardemir (D) 99.795.031 Fenerbahçe Futbol 88.770.648 Pegasus 78.077.450 Türk Telekom 75.880.284 Doğuş Otomotiv 72.909.708 Trakya Cam 68.079.352 Tüpraş 66.837.616 ICBC Turkey Bank 56.202.320 Tekfen Holding 50.805.926

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)