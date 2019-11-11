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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 651.837.357 Petkim 235.648.645 Koza Madencilik 212.

11.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:08Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları651.837.357
Petkim235.648.645
Madencilik212.533.547
Aselsan187.853.555
T. Halk Bankası161.498.710
Bim Mağazalar134.560.572
İpek Doğal Enerji124.080.911
Koza Altın116.171.642
Garanti Bankası115.462.096
Ereğli Demir Çelik104.081.045
Akbank103.376.555
Kardemir (D)99.795.031
Fenerbahçe Futbol88.770.648
Pegasus78.077.450
Türk Telekom75.880.284
Doğuş Otomotiv72.909.708
Trakya Cam68.079.352
Tüpraş66.837.616
ICBC Turkey Bank56.202.320
Tekfen Holding50.805.926
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Petkim, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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