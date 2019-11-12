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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.162.072.827 Pegasus 491.715.715 Aselsan 274.103.

12.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:26Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.162.072.827
Pegasus491.715.715
Aselsan274.103.646
Garanti Bankası182.550.582
Petkim174.310.993
Koza Madencilik138.769.374
Akbank123.289.484
İş Fin.Kir.122.185.636
Tekfen Holding116.814.394
T. Halk Bankası111.576.343
Türk Telekom98.175.566
Alarko Holding88.584.758
Çemaş Döküm85.749.100
Şişe Cam84.457.918
Ereğli Demir Çelik81.325.870
Fenerbahçe Futbol79.326.619
Bim Mağazalar77.904.205
Trakya Cam70.114.343
Sabancı Holding63.024.472
İpek Doğal Enerji59.979.584

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Aselsan, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

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