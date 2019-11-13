Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 774.343.410 Pegasus 343.699.884 Kardemir (D) 241.278.

13.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:22Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları774.343.410
Pegasus343.699.884
Kardemir (D)241.278.911
Garanti Bankası213.433.761
Aselsan169.713.699
Akbank160.090.111
Koza Madencilik147.919.630
Alarko Holding123.233.847
Fenerbahçe Futbol114.988.327
T. Halk Bankası112.122.088
Ereğli Demir Çelik103.377.594
Petkim102.003.651
Koza Altın100.514.684
Şişe Cam100.318.247
İş Fin.Kir.93.577.230
ICBC Turkey Bank86.852.211
İpek Doğal Enerji83.211.140
Tekfen Holding82.663.993
Türk Telekom81.392.917
Yapı ve Kredi Bank.69.551.096

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:11 BİST100 yüzde 0.82 yükseldi,dolar 5.75 lirada
18:10 Kapalıçarşı'da altın
18:01 Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 2020 yılı bütçeleri
17:52 Altının kilogramı 271 bin 700 liraya yükseldi
17:52 Manisa'dan üç kıtada 20 ülkeye kombi ihracatı
12:30 Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak
09:58 Hatay'dan dünyaya defne yaprağı ihracatı
22:56 BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:17:45