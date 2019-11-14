Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.677.843.797 Aselsan 317.920.699 Pegasus 307.215.327 Garanti Bankası 257.694.785 T. Halk Bankası 222.922.103 Kardemir (D) 192.925.971 Petkim 189.617.833 Akbank 174.160.211 İş Fin.Kir. 160.932.979 Koza Madencilik 129.699.605 Türk Telekom 128.709.652 Alarko Holding 117.106.674 Tüpraş 111.491.315 Tekfen Holding 95.330.334 Vakıflar Bankası 92.627.421 Ereğli Demir Çelik 79.941.464 Şişe Cam 77.489.015 Koç Holding 76.315.409 İş Bankası (C) 71.606.249 Sasa Polyester 71.505.871

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)