Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.677.843.797
|Aselsan
|317.920.699
|Pegasus
|307.215.327
|Garanti Bankası
|257.694.785
|T. Halk Bankası
|222.922.103
|Kardemir (D)
|192.925.971
|Petkim
|189.617.833
|Akbank
|174.160.211
|İş Fin.Kir.
|160.932.979
|Koza Madencilik
|129.699.605
|Türk Telekom
|128.709.652
|Alarko Holding
|117.106.674
|Tüpraş
|111.491.315
|Tekfen Holding
|95.330.334
|Vakıflar Bankası
|92.627.421
|Ereğli Demir Çelik
|79.941.464
|Şişe Cam
|77.489.015
|Koç Holding
|76.315.409
|İş Bankası (C)
|71.606.249
|Sasa Polyester
|71.505.871
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)