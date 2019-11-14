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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.677.843.797 Aselsan 317.920.699 Pegasus 307.215.

14.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:26Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.677.843.797
Aselsan317.920.699
Pegasus307.215.327
Garanti Bankası257.694.785
T. Halk Bankası222.922.103
Kardemir (D)192.925.971
Petkim189.617.833
Akbank174.160.211
İş Fin.Kir.160.932.979
Koza Madencilik129.699.605
Türk Telekom128.709.652
Alarko Holding117.106.674
Tüpraş111.491.315
Tekfen Holding95.330.334
Vakıflar Bankası92.627.421
Ereğli Demir Çelik79.941.464
Şişe Cam77.489.015
Koç Holding76.315.409
İş Bankası (C)71.606.249
Sasa Polyester71.505.871
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Aselsan, Ekonomi

Kaynak: AA

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