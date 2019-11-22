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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 698.100.828 Petkim 179.886.297 ASELSAN 172.352.

22.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:32Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları698.100.828
Petkim179.886.297
ASELSAN172.352.288
Migros Ticaret161.374.016
Garanti Bankası157.468.310
Gersan Elektrik145.567.902
Kardemir (D)133.240.891
Tüpraş123.366.141
Ereğli Demir Çelik98.288.953
Halkbank94.957.000
Vakıflar Bankası93.159.026
Şişe Cam92.605.998
Koza Madencilik87.556.695
Emlak Konut GMYO68.872.289
Tekfen Holding65.738.034
Eczacıbaşı İlaç59.242.419
Akbank56.493.811
Pegasus54.687.347
Türk Telekom51.972.364
Doğtaş Kelebek Mobilya50.077.772
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

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