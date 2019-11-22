Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 698.100.828 Petkim 179.886.297 ASELSAN 172.352.288 Migros Ticaret 161.374.016 Garanti Bankası 157.468.310 Gersan Elektrik 145.567.902 Kardemir (D) 133.240.891 Tüpraş 123.366.141 Ereğli Demir Çelik 98.288.953 Halkbank 94.957.000 Vakıflar Bankası 93.159.026 Şişe Cam 92.605.998 Koza Madencilik 87.556.695 Emlak Konut GMYO 68.872.289 Tekfen Holding 65.738.034 Eczacıbaşı İlaç 59.242.419 Akbank 56.493.811 Pegasus 54.687.347 Türk Telekom 51.972.364 Doğtaş Kelebek Mobilya 50.077.772

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)