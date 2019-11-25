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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.196.908.097 Garanti Bankası 347.194.572 Kardemir (D) 346.

25.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:26Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.196.908.097
Garanti Bankası347.194.572
Kardemir (D)346.771.715
Petkim254.359.884
ASELSAN238.374.230
Ereğli Demir Çelik201.163.392
Tüpraş190.246.711
Vakıflar Bankası178.016.865
Şişe Cam159.357.456
Halkbank129.867.496
ICBC Turkey Bank109.163.308
Akbank100.290.141
Yapı ve Kredi Bank.90.732.855
Emlak Konut GMYO88.123.094
Tekfen Holding87.266.682
Pegasus86.861.657
Beşiktaş Futbol Yat.82.224.795
Koza Madencilik79.991.569
Polisan Holding79.103.767
Koç Holding76.573.268
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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