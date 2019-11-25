Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.196.908.097 Garanti Bankası 347.194.572 Kardemir (D) 346.771.715 Petkim 254.359.884 ASELSAN 238.374.230 Ereğli Demir Çelik 201.163.392 Tüpraş 190.246.711 Vakıflar Bankası 178.016.865 Şişe Cam 159.357.456 Halkbank 129.867.496 ICBC Turkey Bank 109.163.308 Akbank 100.290.141 Yapı ve Kredi Bank. 90.732.855 Emlak Konut GMYO 88.123.094 Tekfen Holding 87.266.682 Pegasus 86.861.657 Beşiktaş Futbol Yat. 82.224.795 Koza Madencilik 79.991.569 Polisan Holding 79.103.767 Koç Holding 76.573.268

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)