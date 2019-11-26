Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.161.450.574 Kardemir (D) 323.960.987 Ereğli Demir Çelik 245.194.372 Garanti Bankası 243.629.194 ASELSAN 218.958.916 Halkbank 149.670.236 Tüpraş 127.831.534 Petkim 125.061.215 Pegasus 121.428.461 Vakıflar Bankası 110.749.354 Emlak Konut GMYO 110.742.101 Şişe Cam 104.895.886 Tekfen Holding 89.102.620 İş Bankası (C) 88.701.262 Koç Holding 83.563.129 Akbank 81.864.043 Türk Telekom 69.844.463 İş Fin.Kir. 67.515.468 Tukaş 61.183.228 Gersan Elektrik 60.525.386

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)