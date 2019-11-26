Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.161.450.574 Kardemir (D) 323.960.

26.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:30Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.161.450.574
Kardemir (D)323.960.987
Ereğli Demir Çelik245.194.372
Garanti Bankası243.629.194
ASELSAN218.958.916
Halkbank149.670.236
Tüpraş127.831.534
Petkim125.061.215
Pegasus121.428.461
Vakıflar Bankası110.749.354
Emlak Konut GMYO110.742.101
Şişe Cam104.895.886
Tekfen Holding89.102.620
İş Bankası (C)88.701.262
Koç Holding83.563.129
Akbank81.864.043
Türk Telekom69.844.463
İş Fin.Kir.67.515.468
Tukaş61.183.228
Gersan Elektrik60.525.386
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:08 TOBB/Çiğdemli: Gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere kanmayın
15:03 BEBKA’nın destek değerlendirmeleri tamamlandı
15:00 4. İpekyolu Uluslararası İşadamları Zirvesi dünyayı Trabzon'da buluşturuyor
14:58 Bursagaz, Keles’i doğalgaz ile buluşturdu
14:53 Türkiye'de Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı gerçekleşti
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
11:04 Son dakika: "MİT, CHP'yi karıştırıyor" iddialarına Erdoğan'dan yanıt: MİT'e gerek yok, Muharrem Bey yeter
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:36 Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
09:52 Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu
09:10 Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
18:42 Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
26.11.2019 15:11:14