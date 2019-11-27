Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|650.953.903
|Şişe Cam
|224.120.921
|Garanti Bankası
|150.142.042
|Kardemir (D)
|142.331.696
|ASELSAN
|141.217.693
|Tüpraş
|121.563.421
|Eczacıbaşı İlaç
|118.372.377
|Ereğli Demir Çelik
|112.944.861
|Petkim
|104.342.308
|Tekfen Holding
|98.354.931
|Türk Telekom
|91.584.983
|Koza Madencilik
|90.258.660
|Vestel
|88.579.921
|Gersan Elektrik
|87.380.267
|Pegasus
|86.792.971
|Alarko Holding
|86.318.750
|Netaş Telekom.
|86.288.423
|Vakıflar Bankası
|83.363.122
|Emlak Konut GMYO
|78.306.295
|Karsan Otomotiv
|64.651.313
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)