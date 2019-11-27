Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 650.953.903 Şişe Cam 224.120.921 Garanti Bankası 150.142.

27.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:28Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları650.953.903
Şişe Cam224.120.921
Garanti Bankası150.142.042
Kardemir (D)142.331.696
ASELSAN141.217.693
Tüpraş121.563.421
Eczacıbaşı İlaç118.372.377
Ereğli Demir Çelik112.944.861
Petkim104.342.308
Tekfen Holding98.354.931
Türk Telekom91.584.983
Koza Madencilik90.258.660
Vestel88.579.921
Gersan Elektrik87.380.267
Pegasus86.792.971
Alarko Holding86.318.750
Netaş Telekom.86.288.423
Vakıflar Bankası83.363.122
Emlak Konut GMYO78.306.295
Karsan Otomotiv64.651.313
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:46 Söke Tariş Zeytin Kooperatifinde genel kurul yapıldı
16:44 Avrupa Parlamentosu'ndan 2020 bütçesine onay
16:43 ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
16:40 Toyota, 2020 WRC pilot kadrosunu açıkladı
16:33 Birevim YKB Murat Çiftçi: "Dijital lazım; tasarruf elzem anlayışındayız"
14:15 İtalya'da bir kasaba evler 6,5 liraya satılıyor
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:16 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
19:14 Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
17:52 Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi
27.11.2019 16:53:27