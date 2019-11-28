Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|547.684.657
|ASELSAN
|234.463.385
|Petkim
|226.159.039
|Afyon Çimento
|113.303.250
|Kardemir (D)
|111.309.585
|Trakya Cam
|105.321.967
|Garanti Bankası
|103.263.107
|Türk Telekom
|80.044.490
|Koza Madencilik
|73.370.082
|Şişe Cam
|73.258.032
|Emlak Konut GMYO
|72.603.356
|Turkcell
|70.952.668
|İş Fin.Kir.
|70.054.949
|Soda Sanayii
|68.512.786
|Ereğli Demir Çelik
|67.519.530
|Akbank
|65.960.095
|Netaş Telekom.
|62.294.412
|Alarko Holding
|61.337.328
|Pegasus
|59.255.462
|Tüpraş
|54.219.464
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)