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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 547.684.657 ASELSAN 234.463.385 Petkim 226.159.

28.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:22Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları547.684.657
ASELSAN234.463.385
Petkim226.159.039
Afyon Çimento113.303.250
Kardemir (D)111.309.585
Trakya Cam105.321.967
Garanti Bankası103.263.107
Türk Telekom80.044.490
Koza Madencilik73.370.082
Şişe Cam73.258.032
Emlak Konut GMYO72.603.356
Turkcell70.952.668
İş Fin.Kir.70.054.949
Soda Sanayii68.512.786
Ereğli Demir Çelik67.519.530
Akbank65.960.095
Netaş Telekom.62.294.412
Alarko Holding61.337.328
Pegasus59.255.462
Tüpraş54.219.464
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

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