Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 661.341.869 Garanti Bankası 232.959.521 Ereğli Demir Çelik 213.811.000 Kardemir (D) 174.236.888 Şişe Cam 136.018.781 Akbank 120.904.078 ASELSAN 112.584.608 Petkim 103.470.085 İş Fin.Kir. 100.208.886 Tekfen Holding 82.811.541 Beşiktaş Futbol Yat. 82.355.578 Vakıflar Bankası 80.402.716 Halkbank 80.086.483 Pegasus 79.507.671 Eczacıbaşı İlaç 77.559.379 Koza Madencilik 74.027.411 Turkcell 72.840.913 Soda Sanayii 65.460.996 Trakya Cam 55.938.879 Tüpraş 55.707.441

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)