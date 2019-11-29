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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 661.341.869 Garanti Bankası 232.959.

29.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:22Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları661.341.869
Garanti Bankası232.959.521
Ereğli Demir Çelik213.811.000
Kardemir (D)174.236.888
Şişe Cam136.018.781
Akbank120.904.078
ASELSAN112.584.608
Petkim103.470.085
İş Fin.Kir.100.208.886
Tekfen Holding82.811.541
Beşiktaş Futbol Yat.82.355.578
Vakıflar Bankası80.402.716
Halkbank80.086.483
Pegasus79.507.671
Eczacıbaşı İlaç77.559.379
Koza Madencilik74.027.411
Turkcell72.840.913
Soda Sanayii65.460.996
Trakya Cam55.938.879
Tüpraş55.707.441
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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