Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|728.202.002
| Galatasaray Sportif
|289.298.678
|Beşiktaş Futbol Yat.
|218.966.140
|Kardemir (D)
|163.283.469
|Petkim
|143.289.501
|Koza Madencilik
|135.011.669
|ASELSAN
|131.492.870
|Garanti Bankası
|124.930.444
|Ereğli Demir Çelik
|111.427.124
|Şişe Cam
|109.843.542
|İş Fin.Kir.
|105.730.720
|Fenerbahçe Futbol
|104.011.531
|Koç Holding
|94.646.243
|İhlas Holding
|93.481.635
|Alarko Holding
|90.392.038
|Yapı ve Kredi Bank.
|86.659.139
|Akbank
|86.616.034
|Tüpraş
|85.738.052
|Vakıflar Bankası
|74.107.863
|Sasa Polyester
|71.675.814
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)