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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 728.202.002 Galatasaray Sportif 289.298.

02.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:18Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları728.202.002
Sportif289.298.678
Beşiktaş Yat.218.966.140
Kardemir (D)163.283.469
Petkim143.289.501
Koza Madencilik135.011.669
ASELSAN131.492.870
Garanti Bankası124.930.444
Ereğli Demir Çelik111.427.124
Şişe Cam109.843.542
İş Fin.Kir.105.730.720
Fenerbahçe Futbol104.011.531
Koç Holding94.646.243
İhlas Holding93.481.635
Alarko Holding90.392.038
Yapı ve Kredi Bank.86.659.139
Akbank86.616.034
Tüpraş85.738.052
Vakıflar Bankası74.107.863
Sasa Polyester71.675.814
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Galatasaray, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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