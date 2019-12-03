Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|718.539.096
| Galatasaray Sportif
|407.865.501
|ASELSAN
|404.548.119
|Beşiktaş Futbol Yat.
|392.174.308
|İş Finansal Kiralama
|289.293.408
|Garanti Bankası
|224.323.028
|Halkbank
|201.303.700
|Tüpraş
|186.654.866
|Petkim
|170.665.204
|Kardemir (D)
|157.279.247
|Ereğli Demir Çelik
|155.293.237
|Şişe Cam
|132.054.634
|Koza Madencilik
|127.070.208
|Vakıflar Bankası
|110.162.930
|Vestel
|108.014.544
|Soda Sanayii
|106.702.973
|Akbank
|103.024.192
|Pegasus
|97.025.112
|Metro Holding
|83.880.489
|Tekfen Holding
|68.232.207
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)