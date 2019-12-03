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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 718.539.096 Galatasaray Sportif 407.865.501 ASELSAN 404.548.

03.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:20Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları718.539.096
Sportif407.865.501
ASELSAN404.548.119
Beşiktaş Futbol Yat.392.174.308
İş Finansal Kiralama289.293.408
Garanti Bankası224.323.028
Halkbank201.303.700
Tüpraş186.654.866
Petkim170.665.204
Kardemir (D)157.279.247
Ereğli Demir Çelik155.293.237
Şişe Cam132.054.634
Koza Madencilik127.070.208
Vakıflar Bankası110.162.930
Vestel108.014.544
Soda Sanayii106.702.973
Akbank103.024.192
Pegasus97.025.112
Metro Holding83.880.489
Tekfen Holding68.232.207
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Galatasaray, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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