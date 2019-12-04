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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 562.116.457 Garanti Bankası 239.089.545 Kardemir (D) 209.

04.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:24Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları562.116.457
Garanti Bankası239.089.545
Kardemir (D)209.625.090
ASELSAN190.630.506
Ereğli Demir Çelik145.403.995
Vakıflar Bankası133.921.613
Soda Sanayii132.452.028
İş Fin.Kir.127.425.601
Akbank114.399.282
Gersan Elektrik104.203.119
Petkim102.379.430
Koza Madencilik91.820.358
Alarko Holding84.711.160
Koza Altın81.360.276
Tüpraş78.725.472
Alarko GMYO77.287.363
Zorlu Enerji76.238.987
Şişe Cam72.239.987
Beşiktaş Futbol Yat.66.910.220
Turkcell64.712.933
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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