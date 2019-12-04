Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 562.116.457 Garanti Bankası 239.089.545 Kardemir (D) 209.625.090 ASELSAN 190.630.506 Ereğli Demir Çelik 145.403.995 Vakıflar Bankası 133.921.613 Soda Sanayii 132.452.028 İş Fin.Kir. 127.425.601 Akbank 114.399.282 Gersan Elektrik 104.203.119 Petkim 102.379.430 Koza Madencilik 91.820.358 Alarko Holding 84.711.160 Koza Altın 81.360.276 Tüpraş 78.725.472 Alarko GMYO 77.287.363 Zorlu Enerji 76.238.987 Şişe Cam 72.239.987 Beşiktaş Futbol Yat. 66.910.220 Turkcell 64.712.933

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)