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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 443.434.011 ASELSAN 422.690.675 Petkim 260.914.

05.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:22Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları443.434.011
ASELSAN422.690.675
Petkim260.914.231
Emlak Konut GMYO165.187.252
Koza Madencilik163.400.216
Ereğli Demir Çelik151.487.812
Halkbank126.664.113
Şişe Cam117.937.091
Soda Sanayii114.844.269
Garanti Bankası113.183.453
Kardemir (D)105.749.997
Tüpraş102.257.571
Turkcell100.829.659
Vakıflar Bankası100.458.372
İş Fin.Kir.96.323.182
Çemaş Döküm96.079.672
ICBC Turkey Bank95.771.126
Akbank89.040.568
Sasa Polyester88.462.825
İpek Doğal Enerji82.591.378
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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