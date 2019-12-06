Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 466.037.948 ASELSAN 445.296.445 İş Finansal Kiralama 316.173.887 Garanti Bankası 280.370.901 Türk Telekom 264.985.486 Tüpraş 197.902.913 Halkbank 180.426.670 Akbank 165.927.445 Ereğli Demir Çelik 147.285.634 Galatasaray Sportif 123.433.295 Emlak Konut GMYO 123.123.613 Şişe Cam 119.173.570 Tekfen Holding 96.441.267 Pegasus 89.541.147 Petkim 88.893.245 Vakıflar Bankası 88.869.159 Soda Sanayii 87.295.883 Koza Madencilik 78.159.286 Kardemir (D) 77.493.151 Odaş Elektrik 74.770.107

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)