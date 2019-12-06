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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 466.037.948 ASELSAN 445.296.445 İş Finansal Kiralama 316.

06.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:24Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları466.037.948
ASELSAN445.296.445
İş Finansal Kiralama316.173.887
Garanti Bankası280.370.901
Türk Telekom264.985.486
Tüpraş197.902.913
Halkbank180.426.670
Akbank165.927.445
Ereğli Demir Çelik147.285.634
Galatasaray Sportif123.433.295
Emlak Konut GMYO123.123.613
Şişe Cam119.173.570
Tekfen Holding96.441.267
Pegasus89.541.147
Petkim88.893.245
Vakıflar Bankası88.869.159
Soda Sanayii87.295.883
Koza Madencilik78.159.286
Kardemir (D)77.493.151
Odaş Elektrik74.770.107
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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