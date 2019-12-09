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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 634.801.791 İş Finansal Kiralama 329.528.266 ASELSAN 250.

09.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:58Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları634.801.791
İş Finansal Kiralama329.528.266
ASELSAN250.288.776
Tüpraş236.793.768
Emlak Konut GMYO211.098.088
Ereğli Demir Çelik177.772.821
Garanti Bankası170.831.120
Kardemir (D)160.470.065
Afyon Çimento112.429.167
Akbank110.048.095
Petkim103.277.244
Holding97.430.599
Çemaş Döküm94.620.637
Halkbank87.332.453
Türk Telekom81.976.270
Sasa Polyester81.858.810
İhlas Gayrimenkul80.985.277
Tekfen Holding80.215.650
Galatasaray Sportif78.859.983
Soda Sanayii76.058.848
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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