Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 634.801.791 İş Finansal Kiralama 329.528.266 ASELSAN 250.288.776 Tüpraş 236.793.768 Emlak Konut GMYO 211.098.088 Ereğli Demir Çelik 177.772.821 Garanti Bankası 170.831.120 Kardemir (D) 160.470.065 Afyon Çimento 112.429.167 Akbank 110.048.095 Petkim 103.277.244 İhlas Holding 97.430.599 Çemaş Döküm 94.620.637 Halkbank 87.332.453 Türk Telekom 81.976.270 Sasa Polyester 81.858.810 İhlas Gayrimenkul 80.985.277 Tekfen Holding 80.215.650 Galatasaray Sportif 78.859.983 Soda Sanayii 76.058.848

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)