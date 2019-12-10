Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 735.458.391 Afyon Çimento 277.964.508 ASELSAN 245.183.

10.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:20Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları735.458.391
Afyon Çimento277.964.508
ASELSAN245.183.158
Türk Telekom213.743.521
Emlak Konut GMYO195.645.850
Petkim151.174.346
İş Finansal Kiralama135.332.400
Koza Madencilik133.328.615
Soda Sanayii127.067.987
Garanti Bankası120.581.153
Pegasus107.865.893
Halkbank107.610.755
Tüpraş107.120.482
Kardemir (D)100.854.300
Ereğli Demir Çelik100.194.862
Galatasaray Sportif98.533.941
Çemaş Döküm88.626.979
Şişe Cam84.007.500
Karsan Otomotiv75.980.481
Vestel73.153.073
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Afyon Çimento, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:06 Erdoğan: Libya talepte bulunursa asker gönderebiliriz - Ekonomi
15:01 Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı başladı - Ekonomi
14:51 Hazine'den, iki ihalede 5,7 milyar TL'lik satış - Ekonomi
14:51 Japon firma İzmir'in rüzgarına yatırım yapacak - Ekonomi
14:48 Tescilli ürün kültür mirasımızı geleceğe aktarıyor - Ekonomi
14:34 Yunanistan, Türkiye-Libya Muhtırası için BM'ye başvurdu - Ekonomi
14:06 Borsa İstanbul, son 20 ayın rekorunu kırdı - Ekonomi
13:43 Yeni yılda ehliyet ve kimlik yenilemeye zam geleceği dedikoduları, vatandaşları nüfus müdürlüklerine akın ettirdi - Ekonomi
12:40 TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi! Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı kürsüden indi - Ekonomi
12:31 ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'dan Türkiye'ye yaptırım tavsiyesi - Ekonomi
10.12.2019 15:13:33