Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|378.335.750
|Vestel
|322.204.603
|Pegasus
|176.198.285
|ASELSAN
|147.473.256
|İş Finansal Kiralama
|134.773.104
|Odaş Elektrik
|128.097.754
|Tüpraş
|124.256.694
|Emlak Konut GMYO
|109.867.548
|Petkim
|106.597.085
|Karsan Otomotiv
|105.587.336
|Garanti Bankası
|97.188.315
|Koza Madencilik
|93.577.278
|Sasa Polyester
|85.744.268
|Kardemir (D)
|85.351.337
|İpek Doğal Enerji
|82.992.542
|Türk Telekom
|77.410.561
|Soda Sanayii
|76.235.989
|Koza Altın
|69.462.696
|Ereğli Demir Çelik
|68.474.313
|Afyon Çimento
|66.890.668
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)