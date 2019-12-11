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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 378.335.750 Vestel 322.204.603 Pegasus 176.198.

11.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:22Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları378.335.750
Vestel322.204.603
Pegasus176.198.285
ASELSAN147.473.256
İş Finansal Kiralama134.773.104
Odaş Elektrik128.097.754
Tüpraş124.256.694
Emlak Konut GMYO109.867.548
Petkim106.597.085
Karsan Otomotiv105.587.336
Garanti Bankası97.188.315
Koza Madencilik93.577.278
Sasa Polyester85.744.268
Kardemir (D)85.351.337
İpek Doğal Enerji82.992.542
Türk Telekom77.410.561
Soda Sanayii76.235.989
Koza Altın69.462.696
Ereğli Demir Çelik68.474.313
Afyon Çimento66.890.668
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Vestel, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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