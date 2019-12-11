Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 378.335.750 Vestel 322.204.603 Pegasus 176.198.285 ASELSAN 147.473.256 İş Finansal Kiralama 134.773.104 Odaş Elektrik 128.097.754 Tüpraş 124.256.694 Emlak Konut GMYO 109.867.548 Petkim 106.597.085 Karsan Otomotiv 105.587.336 Garanti Bankası 97.188.315 Koza Madencilik 93.577.278 Sasa Polyester 85.744.268 Kardemir (D) 85.351.337 İpek Doğal Enerji 82.992.542 Türk Telekom 77.410.561 Soda Sanayii 76.235.989 Koza Altın 69.462.696 Ereğli Demir Çelik 68.474.313 Afyon Çimento 66.890.668

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)