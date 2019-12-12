Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 809.332.093 Petkim 434.494.007 ASELSAN 342.794.846 Pegasus 185.778.890 Emlak Konut GMYO 164.250.785 Garanti Bankası 131.359.128 İpek Doğal Enerji 123.559.826 Tüpraş 114.165.806 Şişe Cam 107.887.129 Doğuş Otomotiv 107.313.534 Ereğli Demir Çelik 106.073.450 Vestel 102.486.818 Kardemir (D) 95.068.622 Koza Madencilik 94.137.325 Beşiktaş Futbol Yat. 91.849.488 İş Fin.Kir. 91.511.226 Galatasaray Sportif 75.954.212 Sasa Polyester 73.912.934 Türk Telekom 72.359.485 Netaş Telekom. 69.896.074

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)