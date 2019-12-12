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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 809.332.093 Petkim 434.494.007 ASELSAN 342.794.

12.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:24Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları809.332.093
Petkim434.494.007
ASELSAN342.794.846
Pegasus185.778.890
Emlak Konut GMYO164.250.785
Garanti Bankası131.359.128
İpek Doğal Enerji123.559.826
Tüpraş114.165.806
Şişe Cam107.887.129
Doğuş Otomotiv107.313.534
Ereğli Demir Çelik106.073.450
Vestel102.486.818
Kardemir (D)95.068.622
Koza Madencilik94.137.325
Beşiktaş Futbol Yat.91.849.488
İş Fin.Kir.91.511.226
Galatasaray Sportif75.954.212
Sasa Polyester73.912.934
Türk Telekom72.359.485
Netaş Telekom.69.896.074
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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