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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 732.692.807 Garanti Bankası 428.635.157 Kardemir (D) 392.

13.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:20Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları732.692.807
Garanti Bankası428.635.157
Kardemir (D)392.795.077
ASELSAN304.108.513
İş Finansal Kiralama255.906.503
Akbank217.960.104
Petkim193.684.233
Ereğli Demir Çelik168.932.316
İş Bankası (C)167.778.882
Yapı ve Kredi Bank.162.890.192
Halkbank153.731.086
Vakıflar Bankası145.915.478
Vestel130.082.161
Eczacıbaşı İlaç125.948.637
Tüpraş113.712.927
Migros Ticaret112.541.950
Şişe Cam105.298.146
Turkcell92.648.061
Pegasus91.249.932
Koza Madencilik88.198.673
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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