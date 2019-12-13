Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|732.692.807
|Garanti Bankası
|428.635.157
|Kardemir (D)
|392.795.077
|ASELSAN
|304.108.513
|İş Finansal Kiralama
|255.906.503
|Akbank
|217.960.104
|Petkim
|193.684.233
|Ereğli Demir Çelik
|168.932.316
|İş Bankası (C)
|167.778.882
|Yapı ve Kredi Bank.
|162.890.192
|Halkbank
|153.731.086
|Vakıflar Bankası
|145.915.478
|Vestel
|130.082.161
|Eczacıbaşı İlaç
|125.948.637
|Tüpraş
|113.712.927
|Migros Ticaret
|112.541.950
|Şişe Cam
|105.298.146
|Turkcell
|92.648.061
|Pegasus
|91.249.932
|Koza Madencilik
|88.198.673
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)