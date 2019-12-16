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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 548.718.626 Kardemir (D) 278.247.088 Güneş Sigorta 244.620.

16.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:22Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları548.718.626
Kardemir (D)278.247.088
Güneş Sigorta244.620.742
ASELSAN232.907.835
Garanti Bankası179.156.295
İş Finansal Kiralama177.659.768
Galatasaray Sportif175.476.098
Tekfen Holding153.470.452
Eczacıbaşı İlaç114.737.463
Pegasus101.995.813
Odaş Elektrik91.010.943
Soda Sanayii87.495.304
Polisan Holding87.433.021
Ereğli Demir Çelik84.282.951
İpek Doğal Enerji82.424.230
Koza Madencilik80.110.688
Akbank78.854.694
Petkim74.074.927
Vestel71.099.148
Zorlu Enerji67.143.419
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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