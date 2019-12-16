Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 548.718.626 Kardemir (D) 278.247.088 Güneş Sigorta 244.620.742 ASELSAN 232.907.835 Garanti Bankası 179.156.295 İş Finansal Kiralama 177.659.768 Galatasaray Sportif 175.476.098 Tekfen Holding 153.470.452 Eczacıbaşı İlaç 114.737.463 Pegasus 101.995.813 Odaş Elektrik 91.010.943 Soda Sanayii 87.495.304 Polisan Holding 87.433.021 Ereğli Demir Çelik 84.282.951 İpek Doğal Enerji 82.424.230 Koza Madencilik 80.110.688 Akbank 78.854.694 Petkim 74.074.927 Vestel 71.099.148 Zorlu Enerji 67.143.419

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)