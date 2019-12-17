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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 760.407.744 Güneş Sigorta 366.743.702 Tüpraş 289.132.

17.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:16Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları760.407.744
Güneş Sigorta366.743.702
Tüpraş289.132.335
İş Finansal Kiralama239.648.693
Şişe Cam225.137.984
ASELSAN199.311.053
Garanti Bankası160.780.939
Petkim130.646.771
Akbank125.249.946
Odaş Elektrik118.574.748
Vakıflar Bankası113.577.846
Soda Sanayii105.441.441
Albaraka Türk100.885.227
Kardemir (D)100.612.289
Galatasaray Sportif94.489.989
Pegasus80.302.113
Emlak Konut GMYO69.807.668
Çemaş Döküm67.919.888
Koza Madencilik67.635.641
Vestel67.627.944
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Sigorta, Tüpraş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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