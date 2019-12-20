Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 476.708.053 İpek Doğal Enerji 296.884.

20.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:26 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 476.708.053
İpek Doğal Enerji 296.884.606
Madencilik 276.819.050
Tüpraş 245.320.594
Şişe Cam 216.748.216
İhlas Gayrimenkul 129.095.666
Emlak Konut GMYO 121.283.532
ASELSAN 119.222.833
Kardemir (D) 115.592.272
Koza Altın 111.195.240
Garanti Bankası 110.392.658
Karsan Otomotiv 109.926.397
Güneş Sigorta 99.576.485
Albaraka Türk 97.193.808
Ereğli Demir Çelik 91.175.697
Soda Sanayii 90.761.207
İş Fin.Kir. 78.482.402
Akbank 75.539.817
Polisan Holding 71.559.276
Alarko Holding 54.521.957
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:40   Süt üreticileri birliği Yörsan'a talip - Ekonomi
15:36   Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı - Ekonomi
15:30   Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Ekonomi
15:30   Değerli konut vergisine itirazlar artıyor - Ekonomi
15:18   Erdoğan sinyali verdi! Faiz indirimleri devam edecek - Ekonomi
15:14   Kaymakam Pişkin, "Dipsizgöl en önemli projemiz olacak" - Ekonomi
14:45   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye resti çekti: Biz de kendi yaptırımlarımızı uygularız - Ekonomi
14:15   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Simit Sarayı olayı kapandı - Ekonomi
14:15   Son dakika: Erdoğan tanıtım için tarih verdi, yerli otomobilin ilk görüntüleri servis edildi - Ekonomi
14:03   Son dakika: Erdoğan'dan asgari ücret görüşmeleriyle ilgili ilk açıklama: Jestimizi yaparız - Ekonomi
20.12.2019 15:50:13