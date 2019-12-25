Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|235.066.050
| Tümosan Motor ve Traktör
|198.397.769
|İş Fin.Kir.
|171.786.780
|ASELSAN
|157.821.447
|Petkim
|130.234.370
|İpek Doğal Enerji
|125.332.820
|T.S.K.B.
|123.213.240
|Şişe Cam
|109.931.317
|Albaraka Türk
|109.262.221
|Koza Madencilik
|106.499.427
|ICBC Turkey Bank
|95.358.207
|Güneş Sigorta
|87.779.398
|İş Bankası (C)
|76.342.107
|Trakya Cam
|76.320.488
|Halkbank
|75.490.234
|Tekfen Holding
|73.266.746
|Emlak Konut GMYO
|73.123.380
|İhlas Gayrimenkul
|70.574.434
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|66.966.686
|Karsan Otomotiv
|65.051.564
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)