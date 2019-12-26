Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|İş Fin.Kir.
|530.790.102
|Aselsan
|322.309.588
|Türk Hava Yolları
|282.019.251
|Şişe Cam
|235.391.881
|Tüpraş
|177.383.084
|Petkim
|149.196.439
|Odaş Elektrik
|143.805.762
|ICBC Turkey Bank
|135.400.309
|Alarko Holding
|102.057.556
|İş Bankası (C)
|91.832.182
| İhlas Holding
|91.090.627
|İhlas Gayrimenkul
|89.166.070
|Turkcell
|79.396.451
|Emlak Konut GMYO
|78.638.815
|Koza Madencilik
|75.650.944
|Afyon Çimento
|64.894.954
|Tekfen Holding
|64.220.717
|Albaraka Türk
|64.183.583
|Kardemir (D)
|61.065.608
|T. Halk Bankası
|61.011.436
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)