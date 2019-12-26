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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi İş Fin.

26.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:32 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
İş Fin.Kir. 530.790.102
Aselsan 322.309.588
Türk Hava Yolları 282.019.251
Şişe Cam 235.391.881
Tüpraş 177.383.084
Petkim 149.196.439
Odaş Elektrik 143.805.762
ICBC Turkey Bank 135.400.309
Alarko Holding 102.057.556
İş Bankası (C) 91.832.182
Holding 91.090.627
İhlas Gayrimenkul 89.166.070
Turkcell 79.396.451
Emlak Konut GMYO 78.638.815
Koza Madencilik 75.650.944
Afyon Çimento 64.894.954
Tekfen Holding 64.220.717
Albaraka Türk 64.183.583
Kardemir (D) 61.065.608
T. Halk Bankası 61.011.436

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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