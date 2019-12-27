Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|İş Finansal Kiralama
|575.476.837
|Türk Hava Yolları
|268.932.597
|İpek Doğal Enerji
|192.848.984
| Koza Madencilik
|190.459.972
|ASELSAN
|116.296.212
|Petkim
|108.073.609
|Ereğli Demir Çelik
|106.028.648
|Tüpraş
|100.074.677
|Şişe Cam
|88.066.900
|Bera Holding
|83.715.495
|Vestel
|74.107.029
|Odaş Elektrik
|71.647.924
|Halkbank
|66.550.605
|Tekfen Holding
|62.779.692
|Kardemir (D)
|61.905.997
|Albaraka Türk
|61.161.050
|Karsan Otomotiv
|52.987.355
|Garanti Bankası
|51.359.013
|Konya Çimento
|50.645.937
|Koza Altın
|49.720.883
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)