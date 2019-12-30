Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|787.568.873
|ASELSAN
|538.611.412
|Kardemir (D)
|268.903.210
|İhlas Gayrimenkul
|250.560.518
|İş Finansal Kiralama
|241.452.864
|İhlas Holding
|233.067.744
|Petkim
|219.342.296
|Albaraka Türk
|188.080.301
|İş Bankası (C)
|183.384.603
|Garanti Bankası
|172.851.980
|Vakıflar Bankası
|138.657.290
|Şişe Cam
|136.132.255
|Tekfen Holding
|135.818.735
|Emlak Konut GMYO
|128.915.429
|Yapı ve Kredi Bank.
|126.646.012
|Ereğli Demir Çelik
|122.717.243
|Halkbank
|115.775.009
|T.S.K.B.
|84.093.421
|Koza Madencilik
|74.887.533
|Tüpraş
|71.771.954
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)