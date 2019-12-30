Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 787.568.873 ASELSAN 538.611.412 Kardemir (D) 268.903.210 İhlas Gayrimenkul 250.560.518 İş Finansal Kiralama 241.452.864 İhlas Holding 233.067.744 Petkim 219.342.296 Albaraka Türk 188.080.301 İş Bankası (C) 183.384.603 Garanti Bankası 172.851.980 Vakıflar Bankası 138.657.290 Şişe Cam 136.132.255 Tekfen Holding 135.818.735 Emlak Konut GMYO 128.915.429 Yapı ve Kredi Bank. 126.646.012 Ereğli Demir Çelik 122.717.243 Halkbank 115.775.009 T.S.K.B. 84.093.421 Koza Madencilik 74.887.533 Tüpraş 71.771.954

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)