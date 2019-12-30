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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 787.568.873 ASELSAN 538.611.412 Kardemir (D) 268.903.

30.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:18 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 787.568.873
ASELSAN 538.611.412
Kardemir (D) 268.903.210
İhlas Gayrimenkul 250.560.518
İş Finansal Kiralama 241.452.864
İhlas Holding 233.067.744
Petkim 219.342.296
Albaraka Türk 188.080.301
İş Bankası (C) 183.384.603
Garanti Bankası 172.851.980
Vakıflar Bankası 138.657.290
Şişe Cam 136.132.255
Tekfen Holding 135.818.735
Emlak Konut GMYO 128.915.429
Yapı ve Kredi Bank. 126.646.012
Ereğli Demir Çelik 122.717.243
Halkbank 115.775.009
T.S.K.B. 84.093.421
Koza Madencilik 74.887.533
Tüpraş 71.771.954
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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