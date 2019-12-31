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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 938.810.195 ASELSAN 525.373.144 Petkim 414.838.

31.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:30 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 938.810.195
ASELSAN 525.373.144
Petkim 414.838.661
Halkbank 247.580.313
Vakıflar Bankası 195.975.384
Şişe Cam 183.559.172
Kardemir (D) 171.407.895
İş Fin.Kir. 167.089.455
Karsan Otomotiv 164.292.091
Garanti Bankası 153.579.202
Albaraka Türk 143.140.483
İhlas Gayrimenkul 100.445.939
Koza Madencilik 100.356.030
Odaş Elektrik 97.766.654
İpek Doğal Enerji 90.449.441
İş Bankası (C) 88.523.575
Pegasus 81.758.895
Tekfen Holding 79.371.056
Tüpraş 77.657.015
Turkcell 75.234.335
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

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