Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.227.542.766
|ASELSAN
|621.837.715
|Petkim
|477.742.492
|İpek Doğal Enerji
|422.051.099
|Halkbank
|376.391.224
|İş Fin.Kir.
|356.613.090
|Kardemir (D)
|331.998.567
|Koza Madencilik
|319.031.732
|Garanti Bankası
|269.177.729
|Albaraka Türk
|235.438.707
|Emlak Konut GMYO
|231.634.265
|İş GMYO
|183.740.005
|Şişe Cam
|179.312.851
|Odaş Elektrik
|150.973.682
|Vakıflar Bankası
|137.768.172
|Akbank
|133.511.061
|Tüpraş
|131.475.595
|Tekfen Holding
|125.554.588
|Soda Sanayii
|108.776.871
|Tümosan Motor ve Traktör
|104.754.827
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)