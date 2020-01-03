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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.227.542.766 ASELSAN 621.837.715 Petkim 477.742.

03.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:22 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.227.542.766
ASELSAN 621.837.715
Petkim 477.742.492
İpek Doğal Enerji 422.051.099
Halkbank 376.391.224
İş Fin.Kir. 356.613.090
Kardemir (D) 331.998.567
Koza Madencilik 319.031.732
Garanti Bankası 269.177.729
Albaraka Türk 235.438.707
Emlak Konut GMYO 231.634.265
İş GMYO 183.740.005
Şişe Cam 179.312.851
Odaş Elektrik 150.973.682
Vakıflar Bankası 137.768.172
Akbank 133.511.061
Tüpraş 131.475.595
Tekfen Holding 125.554.588
Soda Sanayii 108.776.871
Tümosan Motor ve Traktör 104.754.827
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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