Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.086.869.997
|ASELSAN
|313.043.371
|İpek Doğal Enerji
|214.068.384
|Garanti Bankası
|130.768.453
|Tüpraş
|128.291.581
|Petkim
|124.747.798
|İş Finansal Kiralama
|123.854.321
|Kardemir (D)
|113.480.010
| Koza Madencilik
|112.696.371
|Halkbank
|111.197.080
|Şişe Cam
|107.231.953
|Pegasus
|101.946.574
|Alarko GMYO
|89.531.151
|Akbank
|88.543.140
|İş GMYO
|86.872.906
|Albaraka Türk
|86.307.458
|Koza Altın
|86.293.147
|Vestel
|85.750.652
|Emlak Konut GMYO
|82.448.567
|GSD Holding
|81.120.030
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)