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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.291.323.221 ASELSAN 519.187.936 Petkim 363.276.

08.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:22Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.291.323.221
ASELSAN519.187.936
Petkim363.276.011
Halkbank354.750.159
Garanti Bankası337.638.296
Albaraka Türk314.315.387
Kardemir (D)215.790.751
İş Finansal Kiralama189.448.454
Tüpraş169.653.733
Şişe Cam154.937.235
İpek Doğal Enerji144.851.618
Akbank139.407.370
Emlak Konut GMYO124.629.207
Pegasus114.504.216
Vakıflar Bankası114.167.569
Güneş Sigorta113.849.268
Ereğli Demir Çelik102.000.631
İş GMYO96.727.300
İş Bankası (C)90.495.703
Koza Madencilik89.031.448
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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