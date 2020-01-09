Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.269.502.320 Garanti Bankası 444.545.487 Petkim 414.028.041 Halkbank 397.161.958 ASELSAN 384.935.466 İpek Doğal Enerji 379.383.957 Emlak Konut GMYO 376.670.864 İş GMYO 357.390.345 Koza Madencilik 343.550.078 Kardemir (D) 329.235.165 Odaş Elektrik 320.651.345 İş Bankası (C) 276.476.601 Tüpraş 267.865.621 Akbank 248.616.530 Şişe Cam 231.287.900 İş Fin.Kir. 194.834.034 Albaraka Türk 189.678.849 Koza Altın 168.466.186 Ereğli Demir Çelik 161.924.914 Yapı ve Kredi Bank. 161.820.829

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)