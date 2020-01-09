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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.269.502.320 Garanti Bankası 444.545.487 Petkim 414.028.

09.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:20Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.269.502.320
Garanti Bankası444.545.487
Petkim414.028.041
Halkbank397.161.958
ASELSAN384.935.466
İpek Doğal Enerji379.383.957
Emlak Konut GMYO376.670.864
İş GMYO357.390.345
Koza Madencilik343.550.078
Kardemir (D)329.235.165
Odaş Elektrik320.651.345
İş Bankası (C)276.476.601
Tüpraş267.865.621
Akbank248.616.530
Şişe Cam231.287.900
İş Fin.Kir.194.834.034
Albaraka Türk189.678.849
Koza Altın168.466.186
Ereğli Demir Çelik161.924.914
Yapı ve Kredi Bank.161.820.829
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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