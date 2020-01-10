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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Odaş Elektrik 872.935.072 Türk Hava Yolları 803.672.469 Petkim 433.081.

10.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:20Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Odaş Elektrik872.935.072
Türk Hava Yolları803.672.469
Petkim433.081.710
Albaraka Türk391.734.854
Kardemir (D)375.517.610
ASELSAN313.163.777
Yapı ve Kredi Bank.285.856.277
Halkbank263.750.475
Emlak Konut GMYO243.671.834
Garanti Bankası187.527.627
İş Fin.Kir.185.016.686
Tüpraş172.869.336
İş Bankası (C)171.476.869
Şişe Cam161.530.831
Akbank144.127.072
İpek Doğal Enerji119.444.399
Soda Sanayii118.353.741
Vakıflar Bankası96.681.569
İş GMYO93.993.943
Tekfen Holding83.560.997
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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