Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.237.723.647
|Petkim
|747.523.960
|Halkbank
|457.487.931
|Kardemir (D)
|367.989.717
|Emlak Konut GMYO
|313.323.172
|Şişe Cam
|284.592.271
|ASELSAN
|272.165.935
|Pegasus
|263.767.547
|Tüpraş
|219.201.032
|Garanti Bankası
|215.632.703
|Yapı ve Kredi Bank.
|204.740.587
|Albaraka Türk
|196.843.404
|İpek Doğal Enerji
|194.635.597
|Ereğli Demir Çelik
|187.073.455
|Odaş Elektrik
|172.496.026
|Koza Madencilik
|166.417.298
|Akbank
|162.948.987
|İş Fin.Kir.
|158.258.967
|İş Bankası (C)
|130.735.969
|Vakıflar Bankası
|129.395.039
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)