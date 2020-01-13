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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.237.723.647 Petkim 747.523.960 Halkbank 457.487.

13.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:34Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.237.723.647
Petkim747.523.960
Halkbank457.487.931
Kardemir (D)367.989.717
Emlak Konut GMYO313.323.172
Şişe Cam284.592.271
ASELSAN272.165.935
Pegasus263.767.547
Tüpraş219.201.032
Garanti Bankası215.632.703
Yapı ve Kredi Bank.204.740.587
Albaraka Türk196.843.404
İpek Doğal Enerji194.635.597
Ereğli Demir Çelik187.073.455
Odaş Elektrik172.496.026
Koza Madencilik166.417.298
Akbank162.948.987
İş Fin.Kir.158.258.967
İş Bankası (C)130.735.969
Vakıflar Bankası129.395.039
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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