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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.417.492.248 Kardemir (D) 562.140.224 Petkim 512.543.

14.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:34Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.417.492.248
Kardemir (D)562.140.224
Petkim512.543.191
ASELSAN436.180.173
Şişe Cam292.744.489
Halkbank282.917.095
Emlak Konut GMYO232.381.918
Garanti Bankası210.680.443
Odaş Elektrik180.625.055
İş Bankası (C)174.243.345
Tüpraş169.020.079
Vakıflar Bankası162.877.282
Pegasus156.059.592
Albaraka Türk145.410.175
Ereğli Demir Çelik140.957.524
İş Fin.Kir.136.072.977
Tekfen Holding134.194.074
Koza Madencilik128.246.003
Akbank127.926.704
Kordsa Teknik Tekstil118.859.898
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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