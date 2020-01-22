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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 917.393.318 İpek Doğal Enerji 675.867.

22.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:50Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları917.393.318
İpek Doğal Enerji675.867.473
Halkbank655.634.702
Kardemir (D)541.374.906
Petkim452.689.577
Koza Madencilik447.111.786
İş Fin.Kir.321.797.681
Albaraka Türk303.367.980
ASELSAN207.422.770
Ereğli Demir Çelik165.048.018
Soda Sanayii162.061.889
Tüpraş157.591.239
Garanti Bankası153.803.780
Şişe Cam151.950.688
Koza Altın140.552.453
Akbank132.798.711
Vakıflar Bankası132.323.788
Emlak Konut GMYO127.144.218
İş Bankası (C)117.184.265
Yapı ve Kredi Bank.111.811.285
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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