Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|917.393.318
|İpek Doğal Enerji
|675.867.473
|Halkbank
|655.634.702
|Kardemir (D)
|541.374.906
|Petkim
|452.689.577
|Koza Madencilik
|447.111.786
|İş Fin.Kir.
|321.797.681
|Albaraka Türk
|303.367.980
|ASELSAN
|207.422.770
|Ereğli Demir Çelik
|165.048.018
|Soda Sanayii
|162.061.889
|Tüpraş
|157.591.239
|Garanti Bankası
|153.803.780
|Şişe Cam
|151.950.688
|Koza Altın
|140.552.453
|Akbank
|132.798.711
|Vakıflar Bankası
|132.323.788
|Emlak Konut GMYO
|127.144.218
|İş Bankası (C)
|117.184.265
|Yapı ve Kredi Bank.
|111.811.285
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)