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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.203.744.798 Garanti Bankası 311.694.

23.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:56Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.203.744.798
Garanti Bankası311.694.136
Halkbank299.849.381
İpek Doğal Enerji261.121.428
İş Fin.Kir.259.905.790
Petkim255.667.491
Kardemir (D)246.982.837
Güneş Sigorta226.286.364
ASELSAN166.221.847
Odaş Elektrik153.900.642
Akbank146.642.832
Koza Madencilik134.624.553
Tüpraş130.738.980
Karsan Otomotiv118.235.062
Tekfen Holding113.383.474
Emlak Konut GMYO110.485.820
Sasa Polyester110.095.142
Şişe Cam96.937.482
Turkcell85.384.219
Ereğli Demir Çelik85.306.264
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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