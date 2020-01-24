Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.130.649.999
|Kardemir (D)
|477.960.957
|Petkim
|455.063.227
|Garanti Bankası
|324.097.186
|İpek Doğal Enerji
|318.133.118
|T. Halk Bankası
|224.572.748
|Emlak Konut GMYO
|178.512.503
|İş Fin.Kir.
|170.875.478
|Aselsan
|159.646.267
|Tüpraş
|147.985.378
|Akbank
|145.411.263
|Türk Telekom
|143.199.894
|Vakıflar Bankası
|135.351.602
|Güneş Sigorta
|132.435.888
|T.S.K.B.
|128.811.617
|Koza Madencilik
|126.899.928
|Albaraka Türk
|123.443.484
|İş Bankası (C)
|112.780.977
|Şişe Cam
|108.967.658
|Odaş Elektrik
|105.671.092
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)