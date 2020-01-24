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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.130.649.999 Kardemir (D) 477.960.957 Petkim 455.063.

24.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:34Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.130.649.999
Kardemir (D)477.960.957
Petkim455.063.227
Garanti Bankası324.097.186
İpek Doğal Enerji318.133.118
T. Halk Bankası224.572.748
Emlak Konut GMYO178.512.503
İş Fin.Kir.170.875.478
Aselsan159.646.267
Tüpraş147.985.378
Akbank145.411.263
Türk Telekom143.199.894
Vakıflar Bankası135.351.602
Güneş Sigorta132.435.888
T.S.K.B.128.811.617
Koza Madencilik126.899.928
Albaraka Türk123.443.484
İş Bankası (C)112.780.977
Şişe Cam108.967.658
Odaş Elektrik105.671.092

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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