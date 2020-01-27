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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 827.971.392 Güneş Sigorta 482.963.872 Petkim 309.070.

27.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:50Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları827.971.392
Güneş Sigorta482.963.872
Petkim309.070.808
Kardemir (D)248.044.214
Albaraka Türk223.106.731
Garanti Bankası191.531.199
Tüpraş161.044.338
İş Fin.Kir.156.034.455
T. Halk Bankası155.218.174
Aselsan126.935.791
İpek Doğal Enerji113.771.720
Emlak Konut GMYO106.815.611
T.S.K.B.102.632.473
Akbank95.817.498
Vakıflar Bankası92.005.850
Ereğli Demir Çelik91.224.796
Karsan Otomotiv88.657.949
Soda Sanayii83.438.554
Şişe Cam75.607.801
Odaş Elektrik72.033.088
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Sigorta, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

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