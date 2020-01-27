Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|827.971.392
|Güneş Sigorta
|482.963.872
|Petkim
|309.070.808
|Kardemir (D)
|248.044.214
|Albaraka Türk
|223.106.731
|Garanti Bankası
|191.531.199
|Tüpraş
|161.044.338
|İş Fin.Kir.
|156.034.455
|T. Halk Bankası
|155.218.174
|Aselsan
|126.935.791
|İpek Doğal Enerji
|113.771.720
|Emlak Konut GMYO
|106.815.611
|T.S.K.B.
|102.632.473
|Akbank
|95.817.498
|Vakıflar Bankası
|92.005.850
|Ereğli Demir Çelik
|91.224.796
|Karsan Otomotiv
|88.657.949
|Soda Sanayii
|83.438.554
|Şişe Cam
|75.607.801
|Odaş Elektrik
|72.033.088
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)