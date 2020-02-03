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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişecam 716.613.980 Türk Hava Yolları 568.956.034 Trakya Cam 403.120.

03.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:40Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişecam716.613.980
Türk Hava Yolları568.956.034
Trakya Cam403.120.459
İpek Doğal Enerji280.731.386
Soda Sanayii235.316.070
Odaş Elektrik232.302.149
Kardemir (D)225.169.122
Petkim219.721.982
İş Fin.Kir.174.999.558
Garanti Bankası159.922.214
Emlak Konut GMYO146.726.957
Aselsan136.206.290
Tüpraş121.026.095
Güneş Sigorta111.924.532
Albaraka Türk108.083.585
Pegasus92.351.358
T. Halk Bankası90.355.746
Ereğli Demir Çelik87.056.929
Akbank86.496.537
İş GMYO80.664.217
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Trakya Cam, Şişecam, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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