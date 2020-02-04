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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 741.098.768 Petkim 623.032.633 T. Halk Bankası 482.

04.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:38Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları741.098.768
Petkim623.032.633
T. Halk Bankası482.167.211
Şişe Cam327.370.331
Aselsan301.334.313
Kardemir (D)296.770.918
İş GMYO181.710.134
Halk GMYO175.388.050
Garanti Bankası165.926.648
Odaş Elektrik161.820.207
Pegasus145.688.484
Tüpraş144.743.846
Trakya Cam144.505.798
Güneş Sigorta131.888.624
İş Fin.Kir.126.374.807
İpek Doğal Enerji125.724.169
Emlak Konut GMYO121.992.532
Soda Sanayii120.121.567
Vakıflar Bankası111.986.879
Tekfen Holding107.718.510
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Halk Bankası, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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