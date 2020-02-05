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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.294.044.198 İş Fin.

05.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:16Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.294.044.198
İş Fin.Kir.549.833.354
Odaş Elektrik393.449.197
Aselsan310.055.489
Petkim291.385.070
Tüpraş272.139.515
Garanti Bankası267.807.121
Şişe Cam267.728.326
Kardemir (D)246.154.435
T. Halk Bankası232.258.423
Akbank226.583.017
Pegasus187.180.341
Sasa Polyester180.615.816
Vakıflar Bankası176.226.446
Emlak Konut GMYO163.822.523
İpek Doğal Enerji156.888.572
Yapı ve Kredi Bank.154.377.352
Koza Madencilik137.145.372
Ereğli Demir Çelik126.107.956
İş Bankası (C)121.542.246
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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