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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.089.804.016 Odaş Elektrik 551.835.

06.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:34Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.089.804.016
Odaş Elektrik551.835.966
Sasa Polyester458.636.595
Şişe Cam379.052.543
Yapı ve Kredi Bank.351.663.610
Kardemir (D)326.947.982
Pegasus322.441.022
Garanti Bankası259.726.139
Akbank209.942.812
T. Halk Bankası196.935.595
Petkim192.769.929
Vestel187.837.403
İş Fin.Kir.181.698.528
Aselsan171.298.709
Tüpraş118.783.798
Emlak Konut GMYO110.907.649
Ereğli Demir Çelik104.141.736
Trakya Cam99.141.270
Koç Holding90.714.409
Tekfen Holding90.676.147

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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