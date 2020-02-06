Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.089.804.016
|Odaş Elektrik
|551.835.966
|Sasa Polyester
|458.636.595
|Şişe Cam
|379.052.543
|Yapı ve Kredi Bank.
|351.663.610
|Kardemir (D)
|326.947.982
|Pegasus
|322.441.022
|Garanti Bankası
|259.726.139
|Akbank
|209.942.812
|T. Halk Bankası
|196.935.595
|Petkim
|192.769.929
|Vestel
|187.837.403
|İş Fin.Kir.
|181.698.528
|Aselsan
|171.298.709
|Tüpraş
|118.783.798
|Emlak Konut GMYO
|110.907.649
|Ereğli Demir Çelik
|104.141.736
|Trakya Cam
|99.141.270
|Koç Holding
|90.714.409
|Tekfen Holding
|90.676.147
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)