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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 549.015.534 Kardemir (D) 314.359.

07.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:13Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları549.015.534
Kardemir (D)314.359.572
Yapı ve Kredi Bank.222.904.068
Soda Sanayii217.889.976
Vestel215.484.486
Şişe Cam214.008.696
Garanti Bankası194.190.633
Petkim174.835.859
Gübre Fabrik.160.253.723
Odaş Elektrik156.441.337
Trakya Cam143.816.899
Pegasus142.912.209
İpek Doğal Enerji139.274.410
Koza Madencilik138.039.215
Aselsan122.364.328
Karsan Otomotiv118.949.596
T. Halk Bankası118.327.264
Tüpraş114.471.177
İş Fin.Kir.113.864.618
Sasa Polyester113.226.861
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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