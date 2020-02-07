Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|549.015.534
|Kardemir (D)
|314.359.572
|Yapı ve Kredi Bank.
|222.904.068
|Soda Sanayii
|217.889.976
|Vestel
|215.484.486
|Şişe Cam
|214.008.696
|Garanti Bankası
|194.190.633
|Petkim
|174.835.859
|Gübre Fabrik.
|160.253.723
|Odaş Elektrik
|156.441.337
|Trakya Cam
|143.816.899
|Pegasus
|142.912.209
|İpek Doğal Enerji
|139.274.410
|Koza Madencilik
|138.039.215
|Aselsan
|122.364.328
|Karsan Otomotiv
|118.949.596
|T. Halk Bankası
|118.327.264
|Tüpraş
|114.471.177
|İş Fin.Kir.
|113.864.618
|Sasa Polyester
|113.226.861
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)